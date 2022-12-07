Декабрь, 06 в 23:39

В День Вооруженных сил Украины миллионы раз по всей стране прозвучали слова благодарности украинским защитникам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 6 декабря.

Он записал обращение из Мариинского дворца, где вместе с ним находились украинские военные, высшие правительственные чиновники и родственники защитников Украины.

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Президент начал со слов благодарности украинским военным.

— Сегодня — день нашей благодарности. Именно такой смысл у шестого декабря — и это навсегда. Теперь только так наши люди будут отмечать День Вооруженных сил Украины — словами благодарности, ощущением благодарности, слезами благодарности, — сказал он.

Глава государства поблагодарил воинов украинской армии и всех формирований Сил обороны.

— Спасибо — родителям наших воинов, которые воспитали победителей. Именно так — победителей. Спасибо — всем врачам и медицинским сестрам, которые спасают раненых. Спасибо — каждому, кто укрепляет оборону и обеспечивает украинских воинов всем необходимым, — подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что за почти 9 лет войны с Россией тысячи украинцев уже отдали свою жизнь за то, чтобы на украинских землях не было оккупантов, а чтобы все украинцы были свободными.

После этого Владимир Зеленский объявил минуту молчания, чтобы почтить память каждого и каждой, кто погиб на полях боя ради Украины.

Глава государства рассказал, что имел честь провести целый день с украинскими защитниками и защитницами.

— Утром я был в Донецкой области — поблагодарил бойцов, которые защищают наше государство на наиболее опасных и ответственных направлениях. Тех, кто сражается на Сватовском, Бахмутском, Авдеевском и других направлениях в Донецкой и Луганской областях. Вручил воинам государственные награды и знаки отличия. Был на Харьковщине — поблагодарил врачей, которые спасают наших бойцов. Вручил награды бойцам, которые принимали участие в освобождении региона и которые продолжают изгонять оккупантов из Украины, — сказал он.

Президент напомнил, что в течение дня удалось вернуть из российского плена еще 60 украинцев.

Зеленский добавил, что вечером 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, в Мариинском дворце собрались герои Украины, а также родные украинских воинов, их командиры и представители боевых бригад и подразделений, которые только что прибыли с фронта и снова возвращаются на передовую.

— Хочу сказать именно то, что сегодня в сердце каждого украинца: я благодарю вас! Спасибо — всем солдатам и матросам, всем сержантам и старшинам, всем офицерам и генералам, и обязательно — всем папам и мамам украинских воинов. И желаю всем нам одного — победы! — сказал он.

6 декабря — особый день для каждого украинца, поскольку наше государство отмечает День Вооруженных сил Украины, а воины — принимают поздравления и слова благодарности за то, что защищают нас, рискуя своими жизнями.