Россияне готовятся к новому наступлению в Луганской области – ВСУ

Декабрь, 07 в 18:40

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщает, что российские агрессоры готовят контрнаступательную операцию на Луганском направлении, элементом которого является и Купянский.

Он отметил, что в ВСУ знают об этом и активно противодействуют оккупантам.

По словам Череватого, несмотря на то, что ситуация остается сложной, она контролируемая и существенно отличается от той, которая есть на Авдеевском и Бахмутском направлениях, где оккупанты давно сосредоточили “огромное количество” своих сил и средств, ежедневно проводят десятки штурмов, применяя все виды ствольной артиллерии, реактивные системы залпового огня, авиацию – штурмовую, армейскую, ударные вертолеты Ка-52.

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