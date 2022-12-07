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Факты / Україна

Сидим в воде, не спим, пьем водку: мобилизованный оккупант о ситуации на Донбассе

Анастасия Гевко, редактор ленты
Сидим в воде, не спим, пьем водку: мобилизованный оккупант о ситуации на Донбассе
Фото: Depositphotos

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало перехват разговора мобилизованного оккупанта, который звонил из Донецкой области и рассказывал, что уже четверо суток сидит на позициях без сна, мокрый, в воде, и пьет водку, чтобы согреться.

– Мы с пацанами четверо суток не спим. Потому что вода. Все в воде, все мокрые… Если бы не водка… пока водку пьем – нормально все, – рассказал россиянин.

После этого он заявил, что в Российской Федерации вообще не представляют, какая ситуация на фронте в Украине. 

– Я вот стою – поле вокруг, какое-то поле и просто лесополоса… Все, и больше ничего тут нету. И хохлы впереди. Сейчас, не дай бог, в наступление они пойдут, а у нас тут 30 человек из всей роты осталось. Поубивало всех… Как тут не пить? Тут только пить и надо! – резюмировал он.

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