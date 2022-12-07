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Факти / Україна

Росіяни готуються до нового наступу на Луганщині – ЗСУ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Росіяни готуються до нового наступу на Луганщині – ЗСУ
Фото: Depositphotos

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляє, що російські агресори готують контрнаступальну операцію на Луганському напрямку, елементом якого є і Куп’янський.

Він зазначив, що у ЗСУ знають про це й активно протидіють окупантам. 

За словами Череватого, недивлячись на те, що ситуація залишається складною, вона контрольована і суттєво відрізняється від тієї, що є на Авдіївському та Бахмутському напрямках, де окупанти давно зосередили “величезну кількість” своїх сил та засобів, щодня проводять десятки штурмів, застосовуючи всі види ствольної артилерії, реактивні системи залпового вогню, авіацію – штурмову, армійську, ударні гелікоптери Ка-52.

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– А там (на Луганському напрямку, – Ред.) вони, скажімо так, тільки в інтенції щось робити, і ми знаємо, що вони хочуть робити, і вже активно цьому протидіємо, – резюмував Череватий.

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