Росіяни готуються до нового наступу на Луганщині – ЗСУ

Грудень, 07 в 18:40

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляє, що російські агресори готують контрнаступальну операцію на Луганському напрямку, елементом якого є і Куп’янський.

Він зазначив, що у ЗСУ знають про це й активно протидіють окупантам.

За словами Череватого, недивлячись на те, що ситуація залишається складною, вона контрольована і суттєво відрізняється від тієї, що є на Авдіївському та Бахмутському напрямках, де окупанти давно зосередили “величезну кількість” своїх сил та засобів, щодня проводять десятки штурмів, застосовуючи всі види ствольної артилерії, реактивні системи залпового вогню, авіацію – штурмову, армійську, ударні гелікоптери Ка-52.

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