Декабрь, 07 в 16:15

Самая сложная ситуация сейчас на Востоке Украины. На южном фронте оккупанты продолжают обустраивать рубежи обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, российский враг видел тактику ВСУ в Харьковской области и при освобождении Херсона. Оккупанты понимают, что Днепр – это наша река, которая не может быть нам помехой.

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— Однако есть сложности, в частности, погодные. Но мы понимаем, из чего можна извлечь пользу для себя, а что может использовать враг, – отметила Наталья Гуменюк.

Она отмечает, что российские захватчики очень плохо подготовлены к украинской зиме.

— Они плохо оснащены, у них нет хорошей логистики для экипировки даже своих передовых эшелонов, в частности на Юге. Мы установили огневой контроль над логистическими путями. Именно поэтому они пытаются переформатировать подразделения и ищут места размещения, чтобы хотя бы что-то можно было подтянуть для обеспечения, — рассказала представитель Сил обороны Юга.

По ее словам, сейчас оккупанты пытаются сформировать сильные подразделения на Юге и отправить на стратегические для них направления. Однако сил захватчиков достаточно, чтобы оставаться на Юге.

Ранее аналитики Института изучения войны ISW заявили, что способность Украины сохранить преимущество и продолжить оперативные успехи зависит от того, продолжат ли ВСУ последовательные операции зимой.

Фото: ГУР Минобороны