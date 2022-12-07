Сидимо у воді, не спимо, п’ємо горілку: мобілізований окупант про ситуацію на Донбасі

Грудень, 07 в 17:20

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало перехоплення розмови мобілізованого окупанта, який дзвонив із Донецької області та розповідав, що вже чотири доби сидить на позиціях без сну, мокрий, у воді, та п’є горілку, щоб зігрітися.

– Ми з пацанами чотири доби не спимо. Бо вода. Усі у воді, всі мокрі… Якби не горілка… поки горілку п’ємо – нормально все, – розповів росіянин.

Після цього він заявив, що в Російській Федерації взагалі не уявляють, яка ситуація на фронті в Україні.

– Я ось стою – поле навколо, якесь поле і просто лісосмуга… Все, і більше нічого тут немає. І хохли попереду. Зараз, не дай боже, у наступ вони підуть, а в нас тут 30 чоловік із усієї роти залишилося. Повбивало всіх… Як тут не пити? Тут тільки пити і треба! – резюмував він.