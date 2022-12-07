Сидимо у воді, не спимо, п’ємо горілку: мобілізований окупант про ситуацію на Донбасі
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало перехоплення розмови мобілізованого окупанта, який дзвонив із Донецької області та розповідав, що вже чотири доби сидить на позиціях без сну, мокрий, у воді, та п’є горілку, щоб зігрітися.
– Ми з пацанами чотири доби не спимо. Бо вода. Усі у воді, всі мокрі… Якби не горілка… поки горілку п’ємо – нормально все, – розповів росіянин.
Після цього він заявив, що в Російській Федерації взагалі не уявляють, яка ситуація на фронті в Україні.
– Я ось стою – поле навколо, якесь поле і просто лісосмуга… Все, і більше нічого тут немає. І хохли попереду. Зараз, не дай боже, у наступ вони підуть, а в нас тут 30 чоловік із усієї роти залишилося. Повбивало всіх… Як тут не пити? Тут тільки пити і треба! – резюмував він.