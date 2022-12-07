Декабрь, 07 в 15:29

В среду, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами.

— Были рассмотрены следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника. Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины, — сообщается на сайте ОП.

В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками.

Сейчас смотрят

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.