Грудень, 07 в 15:29

У середу, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами.

– Було розглянуто наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей військ противника. Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України, – повідомляється на сайті ОП.

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

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До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.