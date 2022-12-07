Декабрь, 07 в 6:05

Ночью 7 декабря в Запорожье было слышно громкие звуки.

Об этом с места событий сообщили местные жители.

Звуки взрывов люди услышали ориентировочно в половине второго ночи.

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В это время в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Официальные комментарии пока не поступали.

Напомним, что минувшей ночью в Запорожской области тоже не было спокойно.

Россияне обстреляли пригород Запорожья, повредив объекты критической инфраструктуры и жилые дома на территории Степнянской территориальной общины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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