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Факты / Україна

В Запорожье среди ночи были слышны взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
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В Запорожье среди ночи были слышны взрывы
Фото: Depositphotos

Ночью 7 декабря в Запорожье было слышно громкие звуки.

Об этом с места событий сообщили местные жители.

Звуки взрывов люди услышали ориентировочно в половине второго ночи.

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В это время в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Официальные комментарии пока не поступали.

Напомним, что минувшей ночью в Запорожской области тоже не было спокойно.

Россияне обстреляли пригород Запорожья, повредив объекты критической инфраструктуры и жилые дома на территории Степнянской территориальной общины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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