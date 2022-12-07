В Запорожье среди ночи были слышны взрывы
Требует проверки
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Ночью 7 декабря в Запорожье было слышно громкие звуки.
Об этом с места событий сообщили местные жители.
Звуки взрывов люди услышали ориентировочно в половине второго ночи.
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В это время в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Официальные комментарии пока не поступали.
Напомним, что минувшей ночью в Запорожской области тоже не было спокойно.
Россияне обстреляли пригород Запорожья, повредив объекты критической инфраструктуры и жилые дома на территории Степнянской территориальной общины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.
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