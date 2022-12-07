У Запоріжжі серед ночі було чутно вибухи

Грудень, 07 в 6:05

Уночі 7 грудня в Запоріжжі було чутно гучно гучні звуки.

Про це з місця події повідомили місцеві жителі.

Звуки вибухів люди почули орієнтовно о пів на другу ночі.

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У цей час в місті та області була оголошена повітряна тривога.

Офіційних коментарів поки не надходило.

Нагадаємо, що минулої ночі в Запорізькій області теж не було спокійно.

Росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя, пошкодивши об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки на території Степнянської територіальної громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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