У Запоріжжі серед ночі було чутно вибухи
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Фото: Depositphotos
Уночі 7 грудня в Запоріжжі було чутно гучно гучні звуки.
Про це з місця події повідомили місцеві жителі.
Звуки вибухів люди почули орієнтовно о пів на другу ночі.
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У цей час в місті та області була оголошена повітряна тривога.
Офіційних коментарів поки не надходило.
Нагадаємо, що минулої ночі в Запорізькій області теж не було спокійно.
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