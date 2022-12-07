Все восемь дронов сбиты: детали ночного обстрела Днепропетровской области
Ночью 7 декабря российские войска обстреливали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и Ураганами.
– Круто поработали военные из Воздушного командования Восток – сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область, – отмечает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, предварительно это были Shahed-136.
Марганецкую и Никопольскую общины российские оккупанты семь раз обстреливали из Ураганов и тяжелой артиллерии.
Больше всего пострадал Никополь. В городе подверглись разрушениям до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы.
Повредили российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж.
Люди, к счастью, уцелели.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко