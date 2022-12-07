Декабрь, 07 в 8:46

Ночью 7 декабря российские войска обстреливали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и Ураганами.

Все восемь дронов сбиты: детали ночного обстрела Днепропетровской области / 4 фотографии

– Круто поработали военные из Воздушного командования Восток – сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область, – отмечает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, предварительно это были Shahed-136.

Марганецкую и Никопольскую общины российские оккупанты семь раз обстреливали из Ураганов и тяжелой артиллерии.

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Больше всего пострадал Никополь. В городе подверглись разрушениям до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы.

Повредили российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж.

Люди, к счастью, уцелели.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко