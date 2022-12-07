Грудень, 07 в 8:46

Уночі 7 грудня російські війська обстрілювали Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та Ураганами.

Усі вісім дронів збито: деталі нічного обстрілу Дніпропетровської області / 4 фотографии

– Круто попрацювали військові з Повітряного командування Схід – збили всі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, попередньо, це були Shahed-136.

Марганецьку та Нікопольську громади російські окупанти сім разів обстрілювали з Ураганів та важкої артилерії.

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Найбільше постраждав Нікополь. У місті побито до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.

Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

Люди, на щастя, уціліли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко