Усі вісім дронів збито: деталі нічного обстрілу Дніпропетровської області
Уночі 7 грудня російські війська обстрілювали Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та Ураганами.
– Круто попрацювали військові з Повітряного командування Схід – збили всі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, попередньо, це були Shahed-136.
Марганецьку та Нікопольську громади російські окупанти сім разів обстрілювали з Ураганів та важкої артилерії.
Найбільше постраждав Нікополь. У місті побито до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.
Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.
Люди, на щастя, уціліли.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко