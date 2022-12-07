Декабрь, 07 в 13:35

Вооруженные силы Украины контролируют все заезды на Кинбурнскую косу.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Поэтому, добавляет руководитель ОВА, российские оккупанты, которые до сих пор остаются на Кинбурнской косе, не могут завезти туда дополнительную технику или усилить там личный состав.

Отметим, что накануне армия РФ трижды открывала огонь по акватории Очаковской общины Николаевской области.

Там, по словам Виталия Кима, обошлось без пострадавших.

Не было жертв и разрушений и при обстреле за пределами одного из населенных пунктов Куцурубской общины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Николаевский областной совет