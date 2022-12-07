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Факты / Україна

ВСУ не дают оккупантам подвезти технику на Кинбурнскую косу – Ким

Татьяна Забожко, редактор ленты
Кінбурнська коса

Вооруженные силы Украины контролируют все заезды на Кинбурнскую косу.

Кінбурнська коса

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Поэтому, добавляет руководитель ОВА, российские оккупанты, которые до сих пор остаются на Кинбурнской косе, не могут завезти туда дополнительную технику или усилить там личный состав.

Отметим, что накануне армия РФ трижды открывала огонь по акватории Очаковской общины Николаевской области.

Там, по словам Виталия Кима, обошлось без пострадавших.

Не было жертв и разрушений и при обстреле за пределами одного из населенных пунктов Куцурубской общины.

Карта бойових дій довкола Херсону та Миколаєва 6 грудня 2022

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Николаевский областной совет

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