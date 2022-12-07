Грудень, 07 в 13:35

Збройні сили України контролюють усі заїзди на Кінбурнську косу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зараз дивляться

Через це, додає керівник ОВА, російські окупанти, які досі залишаються на Кінбурнській косі, не можуть завезти туди додаткову техніку або посилити там особовий склад.

Зауважимо, що напередодні армія РФ тричі відкривала вогонь по акваторії Очаківської громади Миколаївської області.

Там, за словами Віталія Кіма, минулося без постраждалих.

Не було жертв та руйнувань і під час обстрілу за межами одного із населених пунктів Куцурубської громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Миколаївська обласна рада