ВСУ за ночь сбили 17 вражеских беспилотников – Воздушные силы
В ночь на 7 декабря украинские защитники сбили 17 вражеских беспилотников.
14 из приземленных БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136/131. Еще три – беспилотники оперативно-тактического уровня.
Боражирующими боеприпасами россияне атаковали украинские города после трехнедельного перерыва.
Все они направлялись ориентировочно с юго-восточного направления.
11 Shahed уничтожили подразделения противовоздушной обороны Воздушного командования Восток Воздушных сил.
Еще три 3 дрона на восточном направлении сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.
Противовоздушная оборона сбила один беспилотник Орлан-10 и еще два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.
Их тип в Воздушных силах еще уточняют.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ, а также четыре удара по позициям зенитных ракетных комплексов оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Андрей Небитов