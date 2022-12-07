Декабрь, 07 в 9:14

В ночь на 7 декабря украинские защитники сбили 17 вражеских беспилотников.

14 из приземленных БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136/131. Еще три – беспилотники оперативно-тактического уровня.

Боражирующими боеприпасами россияне атаковали украинские города после трехнедельного перерыва.

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Все они направлялись ориентировочно с юго-восточного направления.

11 Shahed уничтожили подразделения противовоздушной обороны Воздушного командования Восток Воздушных сил.

Еще три 3 дрона на восточном направлении сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Противовоздушная оборона сбила один беспилотник Орлан-10 и еще два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Их тип в Воздушных силах еще уточняют.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ, а также четыре удара по позициям зенитных ракетных комплексов оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Андрей Небитов