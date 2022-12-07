Грудень, 07 в 9:14

Уночі проти 7 грудня українські захисники збили 17 ворожих безпілотників.

14 із приземлених БПЛА – дрони-камікадзе Shahed-136/131. Ще три – безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Боєприпасами, що баражують, росіяни атакували українські міста після тритижневої перерви.

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Усі вони прямували орієнтовно з південно-східного напрямку.

11 Shahed знищили підрозділи протиповітряної оборони Повітряного командування Схід Повітряних сил.

Ще три 3 дрони на східному напрямку збила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Протиповітряна оборона збила один безпілотник Орлан-10 та ще два ворожих безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Їхній тип у Повітряних силах ще уточнюють.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ, а також чотири удари по позиціях зенітних ракетних комплексів окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Андрій Нєбитов