ЗСУ за ніч збили 17 ворожих безпілотників – Повітряні сили
Уночі проти 7 грудня українські захисники збили 17 ворожих безпілотників.
14 із приземлених БПЛА – дрони-камікадзе Shahed-136/131. Ще три – безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Боєприпасами, що баражують, росіяни атакували українські міста після тритижневої перерви.
Усі вони прямували орієнтовно з південно-східного напрямку.
11 Shahed знищили підрозділи протиповітряної оборони Повітряного командування Схід Повітряних сил.
Ще три 3 дрони на східному напрямку збила протиповітряна оборона Сухопутних військ.
Протиповітряна оборона збила один безпілотник Орлан-10 та ще два ворожих безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Їхній тип у Повітряних силах ще уточнюють.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ, а також чотири удари по позиціях зенітних ракетних комплексів окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Андрій Нєбитов