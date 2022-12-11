Декабрь, 10 в 23:23

Норвежское правительство подписало соглашение со Всемирным банком о выделении 1 млрд норвежских крон для восстановления энергосистемы Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Норвегии.

Отмечается, что средства будут направлены в Целевой фонд Всемирного банка по возрождению, восстановлению, реконструкции и реформированию Украины.

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— Существует срочная необходимость ремонта системы электроснабжения и другой инфраструктуры в Украине после российских атак по гражданским объектам. Я рада, что сегодня мы подписали соглашение о предоставлении 1 млрд норвежских крон для быстрого проведения ремонтных работ, — заявила министр иностранных дел Анникен Гуйтфельдт.

Новый транш от Норвегии направляется через Целевой фонд Всемирного банка по восстановлению, реконструкции и реформированию Украины (URTF), который является многосторонним донорским проектом Всемирного банка. Всемирный банк использует этот фонд для дальнейшей мобилизации поддержки Украины вместе с поддержкой ремонта критически важной инфраструктуры и долгосрочной реконструкции.

— Всемирный банк является организацией, которая доказала свою способность достигать поставленных целей и быстро мобилизовала значительные объемы финансирования для помощи Украине. Направление средств через Всемирный банк гарантирует, что они будут использованы эффективно и на согласованные цели. Это также гарантирует, что наши усилия координируются с усилиями других доноров, и что поддержка, которую мы предоставляем, обеспечивает максимальный результат, — отметила министр.

В правительстве Норвегии отметили, что война России против Украины имеет “драматическое влияние на украинскую экономику”, а в результате целенаправленных атак на объекты гражданской инфраструктуры существует “насущная потребность в ремонте и реконструкции”. В частности, эти атаки также имеют серьезные гуманитарные последствия, и ситуация обостряется с наступлением зимы и холодов, предупреждают в пресс-центре.

Норвежское финансирование будет использовано для предоставления грантов Всемирного банка, которые предлагают гибкую поддержку для ремонта, восстановления и подготовки к реконструкции объектов критически важной инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил норвежское правительство, заявив, что таким образом Украина сможет вернуть свет в дом каждого украинца.

— Благодарны норвежским партнерам за выделение 1 млрд крон — это $100 млн — на восстановление нашей инфраструктуры, прежде всего системы электроснабжения, после российских ударов. Уверен, что с такими друзьями мы вернем свет в каждый украинский дом, — написал Зеленский в Twitter.

Вдячні норвезьким партнерам за виділення 1 млрд крон – це $100 млн – на відновлення нашої інфраструктури, насамперед системи електропостачання, після російських ударів. Упевнений, що з такими друзями ми повернемо світло в кожну ???????? домівку. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2022

Ранее Норвегия уже предоставила 300 млн норвежских крон в виде бюджетной поддержки украинской государственной администрации через Всемирный банк. Эти средства были использованы для выплаты заработной платы медицинскому персоналу, учителям и работникам бюджетной сферы, а также для выплаты пенсий и социальных пособий.