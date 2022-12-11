Грудень, 10 в 23:23

Норвезький уряд підписав угоду зі Світовим банком про виділення 1 млрд норвезьких крон для відновлення енергосистеми України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Норвегії.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані до Цільового фонду Світового банку з відродження, відновлення, реконструкції та реформування України.

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– Існує термінова необхідність ремонту системи електропостачання та іншої інфраструктури в Україні після російських атак по цивільних об’єктах. Я рада, що сьогодні ми підписали угоду про надання 1 млрд норвезьких крон для швидкого проведення ремонтних робіт, – заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.

Новий транш від Норвегії спрямовується через Цільовий фонд Світового банку з відновлення, реконструкції та реформування України (URTF), який є багатостороннім донорським проектом Світового банку. Світовий банк використовує вій фонд для подальшої мобілізації підтримки України разом із підтримкою ремонту критично важливої інфраструктури та довгострокової реконструкції.

– Світовий банк є організацією, яка довела свою здатність досягати поставлених цілей та швидко мобілізувала значні обсяги фінансування для допомоги Україні. Спрямування коштів через Світовий банк гарантує, що вони будуть використані ефективно та на узгоджені цілі. Це також гарантує, що наші зусилля координуються з зусиллями інших донорів, і що підтримка, яку ми надаємо, забезпечує максимальний результат, – зазначила міністр.

В уряді Норвегії наголосили, що війна Росії проти України має “драматичний вплив на українську економіку”, а внаслідок цілеспрямованих атак на об’єкти цивільної інфраструктури існує “нагальна потреба у ремонті та реконструкції”. Зокрема, ці атаки також мають серйозні гуманітарні наслідки, і ситуація загострюється з настанням зими та холодів, попереджають у преслцентрі.

Норвезьке фінансування буде використано для надання грантів Світового банку, які пропонують гнучку підтримку для ремонту, відновлення та підготовки до реконструкції об’єктів критично важливої інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський подякував норвезькому уряду, заявивши, що в такий спосіб Україна зможе повернути світло в оселю кожного українця.

– Вдячні норвезьким партнерам за виділення 1 млрд крон – це $100 млн – на відновлення нашої інфраструктури, насамперед системи електропостачання, після російських ударів. Упевнений, що з такими друзями ми повернемо світло в кожну українську домівку, – написав Зеленський у Twitter.

Вдячні норвезьким партнерам за виділення 1 млрд крон – це $100 млн – на відновлення нашої інфраструктури, насамперед системи електропостачання, після російських ударів. Упевнений, що з такими друзями ми повернемо світло в кожну ???????? домівку. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2022

Раніше Норвегія вже надала 300 млн норвезьких крон у вигляді бюджетної підтримки українській державній адміністрації через Світовий банк. Ці кошти були використані для виплати заробітної плати медичному персоналу, вчителям та працівникам бюджетної сфери, а також для виплати пенсій та соціальних допомог.