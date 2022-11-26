Ноябрь, 25 в 22:52

Норвегия подготовила к передаче в Украину новый пакет военной помощи, куда вошли одна самоходная артиллерийская установка (САУ) М109, зимняя одежда и запчасти для указанной САУ.

Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на слова норвежского министра обороны Бьорна Арильда Грама.

— Украинцы, конечно, спрашивали о зимней одежде. Есть ряд стран, в том числе наши северные друзья, которые сейчас объединяют усилия, чтобы передать одежду. В этом сейчас есть большая потребность, — сказал министр.

По его словам, военный пакет будет включать около 55 тыс. перевязочных материалов и индивидуальных аптечек. В частности, туда войдут 30 тыс. полевых пайков и 55 тыс. единиц зимней одежды.

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— В целом мы передаем зимней одежды на 250 млн норвежских крон. Мы стараемся доставить ее как можно быстрее. Холодное время года приближается очень быстро, — сказал Бьорн Арилд Грам.

Министр обороны Норвегии сообщил, что в пакет войдет САУ М109. Ранее со стороны Осло Украине были переданы 22 таких гаубицы. Кроме того, норвежские партнеры передадут Украине 20 тыс. запчастей для САУ М109.

Когда будет отправлен следующий пакет помощи, остается секретом, но оборудование для Украины будет приоритетным, говорит министр Грам.

Примечательно, что груз из Норвегии забирал один крупнейших в мире транспортных самолетов украинский Ан-124.

Фото: TV2

Источник: TV2