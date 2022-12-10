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Факты / Україна

В Мелитополе раздалось 10 мощных взрывов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Подтверждено
Вибух
Фото: Depositphotos

В Мелитополе раздалось более 10 громких взрывов. Их было слышно во всех районах города.

Отмечается, что громко в самом городе – Мелитопольском районе и районе Токмака.

— По предварительной информации горит здание Мелитопольской Христианской Церкви, которое оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свое логово для сборищ, — сообщил городской голова Иван Федоров и обнародовал соответствующие видео.

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