Новый пакет помощи от США и новые ПВО от Британии: что происходит на 290-й день войны (онлайн)
Премьер Британии Риши Сунак в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал новые средства ПВО в ближайшие недели.
Министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков заявил, что около 50% энергетической инфраструктуры Украины было повреждено, часть — уничтожено.
Отключения электроэнергии не отменят до весны: утверждена приоритетность подачи света.
Украина получит новый пакет помощи от США на $275 млн, сообщили в Пентагоне. Минобороны США также обнародовало список нового вооружения.
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