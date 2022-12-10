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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Новый пакет помощи от США и новые ПВО от Британии: что происходит на 290-й день войны (онлайн)

Новый пакет помощи от США и новые ПВО от Британии: что происходит на 290-й день войны (онлайн)

Премьер Британии Риши Сунак в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал новые средства ПВО в ближайшие недели.

Министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков заявил, что около 50% энергетической инфраструктуры Украины было повреждено, часть — уничтожено.

Отключения электроэнергии не отменят до весны: утверждена приоритетность подачи света.

Украина получит новый пакет помощи от США на $275 млн, сообщили в Пентагоне. Минобороны США также обнародовало список нового вооружения.

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00:30 - 10 декабря

США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.

Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что США не могут указывать Украине, как применять переданное ей оружие.

— То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них, однако мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции, — заявил собеседник издания в американском оборонном ведомстве.

По данным источника, Вооруженные силы Украины соблюдают все условия.

— Это единственное ограничение, но оно предполагает, что целями не должны становиться российские семьи и не должно предприниматься попыток ликвидации конкретных лиц. Насколько нам известно, Украина соблюдает эти условия, — говорится в статье.

Источник: The Times

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