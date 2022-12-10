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Факти / Україна

У Мелітополі пролунало 10 потужних вибухів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибух
Фото: Depositphotos

У Мелітополі пролунало понад 10 гучних вибухів. Їх було чутно у всіх районах міста.

Зазначається, що гучно у самому місті – Мелитопольскому районі та районі Токмака.

– За попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ, – повідомив міський голова Іван Федоров та оприлюднив відповідні відео.

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