Грудень, 10 в 20:49

У Мелітополі пролунало понад 10 гучних вибухів. Їх було чутно у всіх районах міста.

Зазначається, що гучно у самому місті – Мелитопольскому районі та районі Токмака.

– За попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ, – повідомив міський голова Іван Федоров та оприлюднив відповідні відео.

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