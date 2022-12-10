Декабрь, 10 в 0:00

Послы семи демократических и наиболее экономически развитых стран мира G7 прокомментировали отставку трех судей Конституционного суда Украины, которые были назначены по квоте Верховной Рады.

Свою реакцию представители Группы семи обнародовали в Twitter.

— G7 приняли во внимание отставку трех судей КСУ. Для назначений на должность судьи необходимо принятие нового порядка отбора. Важно, чтобы законопроект 7662 предусматривал значимое привлечение независимых экспертов, в частности, право решающего голоса, — говорится в сообщении.

Проект закона №7662, который был принят Верховной Радой в сентябре, предусматривает введение конкурсов на должности судей Конституционного суда Украины.

Сейчас смотрят

Реформа КСУ обсуждается уже несколько лет после решения о Конституционном суде об отмене ответственности за недостоверное декларирование. Впрочем, до сих пор значительных успехов в реформировании не появилось, а среди необходимых условий внесения изменений в функционирование КСУ необходимы качественные механизмы для совершенствования процедуры отбора судей Конституционного суда и недопущения влияния в его деятельность.

Поскольку Украина в июне 2022 года получила статус кандидата в Европейском Союзе, Еврокомиссией, исполнительным органом ЕС, было предоставлено семь рекомендаций для Киева.

Со стороны президента и Верховной Рады были взяты обязательства по реализации всех рекомендаций ЕК. Одной из таких рекомендаций является именно реформирование Конституционного суда Украины.

8 декабря Конституционный суд Украины на спецзаседании поддержал отставку трех судей — Игоря Слиденко, Ирины Завгородней и Сергея Саса. Судьи решили уволиться из-за срыва пленарного заседания по избранию председателя КСУ. Слиденко, Завгородняя и Сас были назначены по квоте Верховной Рады, поэтому нардепам придется новых судей Конституционного суда.

Источник: G7AmbReformUa