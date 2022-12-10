Грудень, 10 в 0:00

Посли семи демократичних та найбільш економічно розвинених країн світу G7 прокоментували відставку трьох суддів Конституційного суду України, які були призначені за квотою Верховної Ради.

Свою реакцію представники Групи семи оприлюднили у Twitter.

– G7 взяли до уваги відставку трьох суддів КСУ. Для призначень на посаду судді необхідне прийняття нового порядку відбору. Важливо, щоб законопроєкт 7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема, право вирішального голосу, – йдеться у повідомленні.

Проєкт закону №7662, який був ухвалений Верховною Радою у вересні, передбачає запровадження конкурсів на посади суддів Конституційного суду України.

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Реформа КСУ обговорюється вже кілька років після рішення про Конституційного суду щодо скасування відповідальності за недостовірне декларування. Втім, досі значних успіхів у реформуванні не з’явилось, а серед необхідних умов запровадження змін у функціонування КСУ необхідні якісні механізми для вдосконалення процедури відбору суддів Конституційного суду та недопущення впливу у його діяльність.

Оскільки Україна у червні 2022 року отримала статус кандидата в Європейському Союзі, Єврокомісією, виконавчим органом ЄС, було надано сім рекомендацій для Києва.

З боку президента та Верховної Ради були взяті зобов’язання щодо реалізації усіх рекомендацій ЄК. Однією з таких рекомендацій є саме реформування Конституційного суду України.

8 грудня Конституційний суд України на спецзасіданні підтримав відставку трьох суддів – Ігоря Сліденка, Ірини Завгородньої та Сергія Саса. Судді вирішили звільнитись через зрив пленарного засідання з обрання голови КСУ. Сліденко, Завгородня та Сас були призначені за квотою Верховної Ради, тому нардепам доведеться нових суддів Конституційного суду.

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Джерело: G7AmbReformUa