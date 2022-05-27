Экс-глава Конституционного суда Тупицкий объявлен в международный розыск

Май, 27 в 16:17

Подольский райсуд Киева своим решением от 27 мая объявил в международный розыск бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, обвиняемого в совершении ряда уголовных правонарушений.

С соответствующим ходатайством обратились прокуроры Офиса генпрокурора из-за того, что Тупицкий систематически не являлся в суд.

По данным следователей, экс-глава КСУ еще 17 марта незаконно, то есть без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска Косино на Закарпатье.

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В настоящее время Тупицкий находится на территории Австрийской Республики. Однако эти обстоятельства – предмет досудебного расследования в отдельном производстве.

Сегодняшнее решение Подольского райсуда Киева связано с тем, что 25 мая туда поступил обвинительный акт в отношении бывшего главы КСУ, который в октябре 2018 года, действуя из корыстных мотивов, в интересах своего знакомого – бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, пошел на подкуп свидетеля, чтобы тот отказался от показаний или дал заведомо ложные показания в производстве о незаконном завладении имущественными активами ЗАО Зуевский энергомеханический завод.

Кроме того, в ОГП говорят, что на протяжении 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно предоставлял следователю тогда еще Генпрокуратуры в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжкому преступлению – это ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины.