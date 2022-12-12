Вблизи Кременной и Сватового ВСУ имеют определенный успех, продвигаются вперед — Гайдай

Декабрь, 11 в 23:38

Вблизи Кременной и Сватового ВСУ имеют успех, понемногу продвигаются вперед.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

— Вблизи Кременной и Сватового есть определенный успех, они (ВСУ — Ред.) понемногу продвигаются, но все равно каждый метр освобождения Луганской области дается очень тяжело, потому что уже нет эффекта неожиданности и оккупанты подготовились, построили оборонительные сооружения, все заминировали, — сказал он.

По словам Гайдая, оккупанты планируют совершить контрнаступление в направлении Купянска, поэтому накапливают огромное количество личного состава в районе Сватового.

Сейчас смотрят

Глава ОВА отметил, что от Белогоровки осталось только название, потому что населенный пункт полностью разрушен россиянами.

ВСУ там держат оборону, но оккупанты почти круглосуточно проводят наступательные действия, чтобы захватить территорию.