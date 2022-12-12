Поблизу Кремінної та Сватового ЗСУ мають певний успіх, просуваються вперед – Гайдай

Грудень, 11 в 23:38

Поблизу Кремінної та Сватового ЗСУ мають певний успіх, потроху просуваються вперед.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Поблизу Кремінної та Сватового є певний успіх, вони (ЗСУ – Ред.) потроху просуваються, але все одно кожен метр звільнення Луганської області дається дуже важко, бо вже нема ефекту несподіваності і окупанти підготувалися, побудували оборонні споруди, все замінували, – сказав він.

За словами Гайдая, окупанти планують здійснити контрнаступ в напрямку Куп’янська, тому накопичують величезну кількість особового складу у районі Сватового.

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Очільник ОВА зазначив, що від Білогорівки залишилася лише назва, бо населений пункт повністю зруйнований росіянами.

ЗСУ там тримають оборону, але окупанти майже цілодобово проводять наступальні дії, щоб захопити територію.