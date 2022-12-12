Поблизу Кремінної та Сватового ЗСУ мають певний успіх, просуваються вперед – Гайдай
Поблизу Кремінної та Сватового ЗСУ мають певний успіх, потроху просуваються вперед.
Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– Поблизу Кремінної та Сватового є певний успіх, вони (ЗСУ – Ред.) потроху просуваються, але все одно кожен метр звільнення Луганської області дається дуже важко, бо вже нема ефекту несподіваності і окупанти підготувалися, побудували оборонні споруди, все замінували, – сказав він.
За словами Гайдая, окупанти планують здійснити контрнаступ в напрямку Куп’янська, тому накопичують величезну кількість особового складу у районі Сватового.
Очільник ОВА зазначив, що від Білогорівки залишилася лише назва, бо населений пункт повністю зруйнований росіянами.
ЗСУ там тримають оборону, але окупанти майже цілодобово проводять наступальні дії, щоб захопити територію.
– На Бахмутському напрямку росіяни влобову штурмують наші позиції, незважаючи на втрати, а між Сватовим, Кремінною та Старобільськом переважно сільська місцевість – окупантам у разі відступу між цими містами ніде буде окопуватися, – зазначив він.