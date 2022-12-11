Декабрь, 11 в 7:45

Российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях на территории временно захваченной Луганской области.

Согласно имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины информации, обыски в учебных заведениях продолжаются уже в течение двух недель.

По данным украинской стороны, оккупанты охотятся на книги на украинском языке и любые материалы, где есть символика Украины.

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После этого находки россияне планируют уничтожить.

В то же время на временно оккупированной территории Луганской области россияне ужесточили меры принудительной мобилизации.

Таким образом захватчики планируют пополнить некомплект личного состава своих подразделений на Северодонецком направлении.

В Красном Луче (в 2016 году постановлением Верховной Рады Украины город переименован в Хрустальный, – Ред.) оккупанты увеличили количество патрулей для проверки документов у мужчин.

Последним вручают повестки и отвозят в пункт сбора мобилизованных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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