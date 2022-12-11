Полюють на українські книжки: росіяни проводять обшуки в школах на Луганщині
Російські окупанти проводять обшуки в закладах освіти на території тимчасово захопленої Луганської області.
Згідно з інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, нишпорять у навчальних закладах загарбники вже протягом двох тижнів.
За даними української сторони, окупанти полюють на книжки українською мовою та будь-які матеріали, що містять символіку України.
Після цього знахідки росіяни планують знищити.
Одночасно з цим на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни посилили заходи примусової мобілізації.
Таким чином загарбники планують поповнити некомплект особового складу своїх підрозділів на Сєвєродонецькому напрямку.
У Красному Лучі (у 2016 році постановою Верховної Ради України місто перейменовано на Хрустальний, – Ред.) окупанти збільшили кількість патрулів для перевірки документів у чоловіків.
Останнім вручають повістки та відвозять до пункту збору мобілізованих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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