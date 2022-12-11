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Оккупационные войска России взяли паузу в использовании дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства, поскольку хотели перенастроить их под климатические условия Украины.

Об этом в эфире телеканала FreeДом заявила пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— Скорее всего пауза объясняется подстраиванием под погодные условия, поскольку мы понимаем, что наверняка испытания этих дронов проходили немного в других климатических условиях, в которых находится Иран. А наши климатические условия определенным образом отличаются, — сказала она.

По ее словам, россиян при настраивании интересовала аэродинамика барражирующих боеприпасов Shahed-136 и риск обледенения дронов в случае перепада температур, которая могла повлиять на полетность.