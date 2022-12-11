Взрывы в Крыму и Мелитополе и обесточенная Одесса: что происходит на 291-й день войны (онлайн)
В Крыму произошел масштабный пожар в казарме с мобилизованными оккупантами.
Оккупанты нанесли удар по родильному отделению в Херсоне.
Российские оккупанты нанесли удары иранскими дронами по Одесской области, из-за чего в регионе возникли перебои со светом. Впоследствии в Офисе президента заявили, что на восстановление электроснабжения в Одессе нужно больше времени, чем обычно.
Совет ЕС утвердил пакет помощи Украине в размере €18 млрд.
Норвегия предоставит Украине 1 млрд крон для ремонта и восстановления энергосистемы.
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