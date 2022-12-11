Декабрь, 11 в 11:09

Российские оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры Херсонской области.

Поврежден ангар и авто: РФ попала в объект критической инфраструктуры Херсонщины / 6 фотографий

О деталях ночных обстрелов утром 11 декабря сообщил руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, из-за вражеского удара загорелся пожар площадью 30 кв. м.

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Спасатели, что сразу выехали на место происшествия, оперативно ликвидировали возгорание.

Известно, что вражеским обстрелом уничтожены три служебных автомобиля. Еще пять единиц техники повреждены. Подвергся разрушениям и ангар на территории объекта критической инфраструктуры.

Отметим, что в течение суток российские оккупанты обстреляли территорию Херсонщины 45 раз.

Били захватчики из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и минометов.

Вражеские снаряды попали, кроме инфраструктурного объекта, в родильное отделение больницы, кафе, частные и многоквартирные дома.

Из-за обстрелов два человека погибли, еще пятеро жителей региона получили ранения разной степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич