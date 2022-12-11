Грудень, 11 в 11:09

Російські окупанти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури Херсонської області.

Пошкоджено ангар та авто: РФ поцілила в об’єкт критичної інфраструктури Херсонщини / 6 фотографий

Про деталі нічного обстрілу вранці 11 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, через ворожий удар зайнялася пожежа площею 30 кв. м.

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Рятувальники, які відразу виїхали на місце події, оперативно ліквідували займання.

Відомо, що ворожим обстрілом знищено три службові автомобілі. Ще п’ять одиниць техніки пошкоджено. Зазнав руйнувань і ангар на території об’єкта критичної інфраструктури.

Зауважимо, що протягом доби російські окупанти обстріляли територію Херсонщини 45 разів.

Били загарбники з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та мінометів.

Ворожі снаряди поцілили, крім інфраструктурного об’єкта, у пологове відділення лікарні, кафе, приватні та багатоквартирні будинки.

Через обстріли дві людини загинули, ще п’ятеро жителів регіону дістали поранення різного ступеня важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич