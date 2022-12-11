Уже более 94 тыс. убитых оккупантов: потери армии РФ на 11 декабря
За сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 380 российских оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили около 94 140 захватчиков.
ВСУ в течение 10 декабря сожгли два вражеских танка, три боевых бронированных машины, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну артсистему.
Кроме того, в небе над Украиной украинские военные приземлили 10 беспилотников.
По четыре дрона подразделения Воздушного командования Юг Воздушных сил ВСУ сбили над Николаевской и Херсонской областями, еще два ‒ над Одесской областью.
Потери РФ на 11 декабря 2022 года
- личного состава – около 94 140 (+380),
- танков ‒ 2 942 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 5 920 (+3),
- артиллерийских систем – 1 928 (+1),
- реактивных систем залпового огня – 397,
- средств противовоздушной обороны ‒ 211,
- самолетов – 281,
- вертолетов – 264,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 613 (+10),
- крылатых ракет ‒ 592,
- кораблей (катеров) ‒ 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 540 (+5),
- специальной техники – 167.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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