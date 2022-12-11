Декабрь, 11 в 9:55

За сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 380 российских оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили около 94 140 захватчиков.

ВСУ в течение 10 декабря сожгли два вражеских танка, три боевых бронированных машины, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну артсистему.

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Кроме того, в небе над Украиной украинские военные приземлили 10 беспилотников.

По четыре дрона подразделения Воздушного командования Юг Воздушных сил ВСУ сбили над Николаевской и Херсонской областями, еще два ‒ над Одесской областью.

Потери РФ на 11 декабря 2022 года

личного состава – около 94 140 (+380),

танков ‒ 2 942 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 5 920 (+3),

артиллерийских систем – 1 928 (+1),

реактивных систем залпового огня – 397,

средств противовоздушной обороны ‒ 211,

самолетов – 281,

вертолетов – 264,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 613 (+10),

крылатых ракет ‒ 592,

кораблей (катеров) ‒ 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 540 (+5),

специальной техники – 167.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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