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Факты / Україна

Уже более 94 тыс. убитых оккупантов: потери армии РФ на 11 декабря

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 380 российских оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили около 94 140 захватчиков.

ВСУ в течение 10 декабря сожгли два вражеских танка, три боевых бронированных машины, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну артсистему.

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Кроме того, в небе над Украиной украинские военные приземлили 10 беспилотников.

По четыре дрона подразделения Воздушного командования Юг Воздушных сил ВСУ сбили над Николаевской и Херсонской областями, еще два ‒ над Одесской областью.

Потери РФ на 11 декабря 2022 года

  • личного состава – около 94 140 (+380),
  • танков ‒ 2 942 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 5 920 (+3),
  • артиллерийских систем – 1 928 (+1),
  • реактивных систем залпового огня – 397,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 211,
  • самолетов – 281,
  • вертолетов – 264,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 613 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 592,
  • кораблей (катеров) ‒ 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 540 (+5),
  • специальной техники – 167.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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