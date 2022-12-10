Декабрь, 10 в 8:56

10 декабря украинские защитники сбили 10 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

По четыре дрона подразделения Воздушного командования Юг Воздушных сил ВСУ сбили над Николаевской и Херсонской областями.

Еще два беспилотника типа Shahed были приземлены над Одесской областью.

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Источник: Воздушные силы ВСУ