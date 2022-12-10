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Факты / Україна

ВСУ ночью приземлили 10 из 15 дронов-камикадзе – Воздушные силы

Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ ночью приземлили 10 из 15 дронов-камикадзе – Воздушные силы
Фото: Getty Images

10 декабря украинские защитники сбили 10 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

По четыре дрона подразделения Воздушного командования Юг Воздушных сил ВСУ сбили над Николаевской и Херсонской областями.

Еще два беспилотника типа Shahed были приземлены над Одесской областью.

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Всего в течение ночи российские оккупанты атаковали Юг Украины 15 беспилотниками.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

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