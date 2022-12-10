ВСУ ночью приземлили 10 из 15 дронов-камикадзе – Воздушные силы
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10 декабря украинские защитники сбили 10 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.
По четыре дрона подразделения Воздушного командования Юг Воздушных сил ВСУ сбили над Николаевской и Херсонской областями.
Еще два беспилотника типа Shahed были приземлены над Одесской областью.
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Всего в течение ночи российские оккупанты атаковали Юг Украины 15 беспилотниками.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ