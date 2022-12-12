Декабрь, 12 в 20:10

Президент Польши Анджей Дуда пообещал России, что страны НАТО не будут относиться к ней так, как она в последнее время относится к Украине и ее народу – и это те гарантии безопасности, на которые россияне могут рассчитывать.

– Что мы как честные люди, политики, члены НАТО можем гарантировать России – так это то, что никто не собирается делать с ней то, что она делает со своими соседями, – цитирует заявление польского президента Sky News.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон вызвал волну критики заявлением о том, что страны НАТО якобы должны предоставить России гарантии безопасности перед тем, как она сядет за стол переговоров.

Деталей этих гарантий он не назвал, однако международные партнеры резко отреагировали на это заявление – так, Германия назвала это “по меньшей мере странным”, а Финляндия подчеркнула, что именно Кремль игнорирует международный порядок и захватывает чужие территории.