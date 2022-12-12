Грудень, 12 в 20:10

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв Росії, що країни НАТО не ставитимуться до неї так, як вона останнім часом ставиться до України та її народу – і це гарантії безпеки, на які росіяни можуть розраховувати.

– Що ми як чесні люди, політики, члени НАТО можемо гарантувати Росії – то це те, що ніхто не має наміру робити з нею те, що вона робить зі своїми сусідами, – цитує заяву польського президента Sky News.

Перед цим президент Франції Еммануель Макрон викликав хвилю критики заявою про те, що країни НАТО нібито мають надати Росії гарантії безпеки перед тим, як вона сяде за стіл переговорів.

Деталей цих гарантій він не назвав, однак міжнародні партнери різко відреагували на цю заяву – так, Німеччина назвала це “щонайменше дивним”, а Фінляндія наголосила, що саме Кремль ігнорує міжнародний порядок та захоплює чужі території.