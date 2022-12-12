Минус 620 оккупантов и 24 танка – потери РФ в войне против Украины за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
Потери России в войне против Украины достигли 94 760 убитыми. Только за сутки ВСУ ликвидировали 620 российских оккупантов, сообщает Генштаб в утренней сводке 12 декабря.
Украинские защитники также уничтожили немало боевой техники врага, в том числе 24 танка, восемь боевых бронированных машин и четыре беспилотника.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 12 декабря:
- личный состав – около 94 760 (+620) человек ликвидировано;
- танки – 2 966 (+24);
- боевые бронированные машины – 5 928 (+8);
- артиллерийские системы – 1 929 (+1);
- РСЗО – 397;
- средства ПВО – 211;
- самолеты – 281;
- вертолеты – 264;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 617 (+4);
- крылатые ракеты – 592;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 544 (+4);
- специальная техника – 169 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 292-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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