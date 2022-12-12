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Факты / Україна

Минус 620 оккупантов и 24 танка – потери РФ в войне против Украины за сутки

Валентина Летяк, редактор ленты
Російський танк
Фото: Генштаб ВСУ

Потери России в войне против Украины достигли 94 760 убитыми. Только за сутки ВСУ ликвидировали 620 российских оккупантов, сообщает Генштаб в утренней сводке 12 декабря.

Украинские защитники также уничтожили немало боевой техники врага, в том числе 24 танка, восемь боевых бронированных машин и четыре беспилотника.

 

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 12 декабря:

  • личный состав – около 94 760 (+620) человек ликвидировано;
  • танки – 2 966 (+24);
  • боевые бронированные машины – 5 928 (+8);
  • артиллерийские системы – 1 929 (+1);
  • РСЗО – 397;
  • средства ПВО – 211;
  • самолеты – 281;
  • вертолеты – 264;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 617 (+4);
  • крылатые ракеты – 592;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 544 (+4);
  • специальная техника – 169 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 292-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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