Декабрь, 12 в 10:20

Потери России в войне против Украины достигли 94 760 убитыми. Только за сутки ВСУ ликвидировали 620 российских оккупантов, сообщает Генштаб в утренней сводке 12 декабря.

Украинские защитники также уничтожили немало боевой техники врага, в том числе 24 танка, восемь боевых бронированных машин и четыре беспилотника.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 12 декабря:

личный состав – около 94 760 (+620) человек ликвидировано;

танки – 2 966 (+24);

боевые бронированные машины – 5 928 (+8);

артиллерийские системы – 1 929 (+1);

РСЗО – 397;

средства ПВО – 211;

самолеты – 281;

вертолеты – 264;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 617 (+4);

крылатые ракеты – 592;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4 544 (+4);

специальная техника – 169 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 292-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.