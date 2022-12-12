Грудень, 12 в 10:20

Втрати Росії у війні проти України сягнули 94 760 вбитими. Лише за добу ЗСУ ліквідували 620 російських окупантів, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 12 грудня.

Українські захисники також знищили чимало бойової техніки ворога, зокрема 24 танки, вісім бойових броньованих машин та чотири безпілотники.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 12 грудня:

особовий склад – близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано;

танки ‒ 2 966 (+24);

бойові броньовані машини – 5 928 (+8);

артилерійські системи – 1 929 (+1);

РСЗВ – 397;

засоби ППО ‒ 211;

літаки – 281;

гелікоптери – 264;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+4);

крилаті ракети – 592;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 544 (+4);

спеціальна техніка ‒ 169 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 292-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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