Мінус 620 окупантів та 24 танки – втрати РФ у війні проти України за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати Росії у війні проти України сягнули 94 760 вбитими. Лише за добу ЗСУ ліквідували 620 російських окупантів, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 12 грудня.
Українські захисники також знищили чимало бойової техніки ворога, зокрема 24 танки, вісім бойових броньованих машин та чотири безпілотники.
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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 12 грудня:
- особовий склад – близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 2 966 (+24);
- бойові броньовані машини – 5 928 (+8);
- артилерійські системи – 1 929 (+1);
- РСЗВ – 397;
- засоби ППО ‒ 211;
- літаки – 281;
- гелікоптери – 264;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+4);
- крилаті ракети – 592;
- кораблі/катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 544 (+4);
- спеціальна техніка ‒ 169 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 292-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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