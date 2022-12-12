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Факти / Україна

Мінус 620 окупантів та 24 танки – втрати РФ у війні проти України за добу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Російський танк
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні проти України сягнули 94 760 вбитими. Лише за добу ЗСУ ліквідували 620 російських окупантів, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 12 грудня.

Українські захисники також знищили чимало бойової техніки ворога, зокрема 24 танки, вісім бойових броньованих машин та чотири безпілотники.

 

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 12 грудня:

  • особовий склад – близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 2 966 (+24);
  • бойові броньовані машини – 5 928 (+8);
  • артилерійські системи – 1 929 (+1);
  • РСЗВ – 397;
  • засоби ППО ‒ 211;
  • літаки – 281;
  • гелікоптери – 264;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+4);
  • крилаті ракети – 592;
  • кораблі/катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 544 (+4);
  • спеціальна техніка ‒ 169 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 292-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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