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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Обстрелы Херсона и восстановление энергосистемы: что происходит на 292 сутки войны (онлайн)

Обстрелы Херсона и восстановление энергосистемы: что происходит на 292 сутки войны (онлайн)

Германия не давала Украине обязательств по поставке танков Leopard, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди основных тем – ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы.

На следующей неделе тепловые и атомные электростанции должны дать больше энергии, чтобы снизить дефицит в украинской энергосистеме и поставлять больше света потребителям, заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

В Украине разработали план, направленный на повышение уровня безопасности всей энергетической системы и избежание блэкаута, отмечает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Российская Федерация может использовать переговоры о мире с Украиной, чтобы увеличить собственное военное могущество и накопить дополнительные силы для дальнейшей агрессии, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.

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01:12 - 12 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Он поблагодарил США за оборонную и финансовую помощь, способствующую достижению успеха на поле боя.

Глава государства отмечает, что беспрецедентная поддержка США позволяет удерживать стабильность украинской экономики.

– Ценим и помощь, которую США оказывают на восстановление энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период, — отмечает президент.

Фото: Офис президента

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01:04 - 12 декабря

Вблизи Кременной и Сватово ВСУ имеют успех, понемногу продвигаются вперед. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

— Вблизи Кременной и Сватового есть определенный успех, они (ВСУ, — Ред.) понемногу продвигаются, но все равно каждый метр освобождения Луганской области дается очень тяжело, потому что уже нет эффекта неожиданности и оккупанты подготовились, построили оборонительные сооружения, все заминировали, — сказал он.

По словам Гайдая, оккупанты планируют совершить контрнаступление в направлении Купянска, поэтому накапливают огромное количество личного состава в районе Сватово.

Фото: Генштаб ВСУ

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00:53 - 12 декабря

На следующей неделе тепловые и атомные электростанции должны дать больше энергии, чтобы уменьшить дефицит украинской энергосистемы и поставлять больше света потребителям.

Об этом заявил глава правления ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– На следующей неделе нам будет доступна дополнительная мощность АЭС. Ожидаем, что это тоже окажет положительное влияние на уменьшение дефицита электроэнергии, который сегодня наблюдается в энергосистеме, — рассказал он.

Світло, свет, електрика, электричество

Фото: Pexels

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00:36 - 12 декабря

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину стало для Евросоюза тревожным сигналом о его военных возможностях.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, война показала, что у Евросоюза не хватает критических оборонных возможностей, чтобы защитить себя от высокого уровня угроз.

– Эта война также стала для всех нас тревожным сигналом о наших военных возможностях. Мы дали оружие Украине, но мы осознали, что наши военные запасы истощены. С возвращением обычной войны в сердце Европы мы также осознали, что нам не хватает критических оборонных возможностей, чтобы оградить себя от более высокого уровня угроз на европейском континенте, — отметил дипломат.

Жозеп Борель

Фото: Depositphotos

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