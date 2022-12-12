Обстрелы Херсона и восстановление энергосистемы: что происходит на 292 сутки войны (онлайн)

Германия не давала Украине обязательств по поставке танков Leopard, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди основных тем – ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы.

На следующей неделе тепловые и атомные электростанции должны дать больше энергии, чтобы снизить дефицит в украинской энергосистеме и поставлять больше света потребителям, заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

В Украине разработали план, направленный на повышение уровня безопасности всей энергетической системы и избежание блэкаута, отмечает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Российская Федерация может использовать переговоры о мире с Украиной, чтобы увеличить собственное военное могущество и накопить дополнительные силы для дальнейшей агрессии, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.