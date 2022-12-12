Декабрь, 12 в 19:00

Во временно оккупированном курортном городе Скадовск (Херсонская область) неизвестные подорвали автомобиль коллаборанта Виталия Булюка.

Об этом сообщили в пресс-службе Скадовского городского совета.

Отмечается, что автомобиль Булюка взорвался сегодня, 12 декабря, около 12:30 возле его частного дома на улице Мариинской.

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Коллаборант получил ранения и был доставлен в одну из больниц оккупированного Симферополя. А водитель авто погиб на месте взрыва: им оказался муж еще одной коллаборантки Людмилы Козловой.

По данным горсовета, после взрыва несколько кварталов вокруг дома Булюка и центр Скадовска были окружены. Российские оккупанты проводят обыски и проверки документов.

Город закрыли на въезд и выезд, а на подъездах к нему заблокирован весь транспорт: как частные авто, так и школьные автобусы и такси.

Факт подрыва авто коллаборанта в комментарии Общественному подтвердил мэр Скадовска Александр Яковлев.

– Я не знаю, как относительно состояния здоровья, но взорвался его автомобиль, и он получил ранения. Водитель погиб, а его доставили в больницу в Симферополь, – заявил Яковлев.

Местные жители, ставшие свидетелями происшествия, утверждают, что могла взорваться граната.

– Где-то в 12:30 взорвали гранату у дома Булюка. Рядом с домом стоял его автомобиль. От взрыва водитель упал на руль. Сам Булюк получил ранение, но жив, был весь в крови. Их обоих забрала скорая помощь. Российская полиция на место взрыва не приехала, – рассказали в комментарии Общественному очевидцы.

Виталий Булюк занимал должность начальника Херсонской таможни с 2007 по 2015 годы с небольшим перерывом.

Впоследствии он трижды избирался депутатом Херсонского областного совета: впервые от уже запрещенной в Украине Коммунистической партии (в 2010 году), а впоследствии от партии Наш край (в 2015 и 2020 годах).

В мае 2022 года Булюку заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения в Украине. В Офисе генпрокурора отмечали, что коллаборант помогал российским войскам захватить здание одного из городских советов на территории области. Кроме того, он убеждал местных жителей не препятствовать оккупантам раздавать так называемую гуманитарную помощь.

Впоследствии появилась информация, что оккупанты “назначили” Булюка одним из “заместителей” гауляйтера, фейкового “главы облгосадминистрации” Херсонской области Владимира Сальдо.

Источник: Скадовский городской совет, Чесно

Фото: Херсонский областной совет