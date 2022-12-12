Грудень, 12 в 19:00

У тимчасово окупованому курортному місті Скадовськ (Херсонська область) невідомі підірвали автомобіль колаборанта Віталія Булюка.

Про це поінформували в пресслужбі Скадовської міської ради.

Зазначається, що автомобіль Булюка вибухнув сьогодні, 12 грудня, приблизно о 12:30 біля його приватного будинку на вулиці Маріїнській.

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Колаборант зазнав поранень та був доставлений до однієї з лікарень окупованого Сімферополя. А водій авто загинув на місці вибуху: ним виявився чоловік ще однієї колаборантки Людмили Козлової.

За даними міськради, після вибуху кілька кварталів довкола будинку Булюка та центр Скадовська були оточені. Російські окупанти проводять обшуки та перевірки документів.

Місто наразі закрили на в’їзд та на виїзд, а на під’їздах до нього заблоковано весь транспорт: як приватні авто, так і шкільні автобуси та таксі.

Факт підриву авто колаборанта в коментарі Суспільному підтвердив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

– Я не знаю, як стосовно стану здоров’я, але вибухнув його автомобіль, і він зазнав поранень. Водій загинув, а його доправили до лікарні у Сімферополь, – заявив Яковлєв.

Місцеві жителі, які стали свідками події, стверджують, що могла вибухнути граната.

– Десь о 12:30 підірвали гранату біля будинку Булюка. Поряд із будинком стояло його авто. Від вибуху водій впав на кермо. Сам Булюк отримав поранення, але живий, був весь у крові. Їх обох забрала швидка допомога. Російська поліція на місце вибуху не приїхала, – розповіли в коментарі Суспільному очевидці.

Віталій Булюк обіймав посаду начальника Херсонської митниці з 2007 по 2015 роки, з невеликою перервою.

Згодом він тричі обирався депутатом Херсонської обласної ради: вперше від наразі забороненої в Україні Комуністичної партії (в 2010 році), а згодом від партії Наш край (у 2015 та 2020 роках).

У травні 2022 року Булюку заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану в Україні. В Офісі генпрокурора зазначали, що колаборант допомагав російським військам захопити будівлю однієї з міських рад на території області. Крім того, він переконував місцевих жителів не перешкоджати окупантам роздавати так звану гуманітарну допомогу.

Згодом з’явилася інформація, що окупанти “призначили” Булюка одним із “заступників” гауляйтера, фейкового “голови облдержадміністрації” Херсонщини Володимира Сальдо.

Джерело: Скадовська міська рада, Чесно

Фото: Херсонська обласна рада