Войскам РФ вряд ли удастся серьезно продвинуться в ближайшие месяцы — британская разведка

Декабрь, 12 в 10:34

Россия не сможет достичь поставленных целей в Украине, также маловероятным является то, что войска РФ смогут серьезно продвинуться в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в сводке британской разведки в Twitter.

– Маловероятно, что российские сухопутные войска продвинутся в оперативном отношении в ближайшие несколько месяцев, – добавили в разведке.

В ведомстве не верят, что сейчас Россия достигнет поставленных целей: крайне маловероятно, что ВС РФ на данный момент способны создать эффективную ударную силу, которая сможет отбить эти районы.

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Кроме того, в разведке отметили, что 8 декабря представитель президента РФ Дмитрий Песков переформулировал основные цели войны в Украине.

По его словам, одной из главных целей России является “защита” жителей Донбасса и юго-востока Украины, а также добавил, что ожидается еще много работы по “освобождению” этих территорий.

Россия, вероятно, по-прежнему стремится распространить контроль на всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Военное командование РФ в качестве приоритета избрало продвижение вглубь Донецкой области.