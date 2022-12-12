Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Войскам РФ вряд ли удастся серьезно продвинуться в ближайшие месяцы — британская разведка

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Россия не сможет достичь поставленных целей в Украине, также маловероятным является то, что войска РФ смогут серьезно продвинуться в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в сводке британской разведки в Twitter.

– Маловероятно, что российские сухопутные войска продвинутся в оперативном отношении в ближайшие несколько месяцев, – добавили в разведке.

В ведомстве не верят, что сейчас Россия достигнет поставленных целей: крайне маловероятно, что ВС РФ на данный момент способны создать эффективную ударную силу, которая сможет отбить эти районы.

Сейчас смотрят
Читайте
Минус 620 оккупантов и 24 танка – потери РФ в войне против Украины за сутки

Кроме того, в разведке отметили, что 8 декабря представитель президента РФ Дмитрий Песков переформулировал основные цели войны в Украине.

По его словам, одной из главных целей России является “защита” жителей Донбасса и юго-востока Украины, а также добавил, что ожидается еще много работы по “освобождению” этих территорий.

Россия, вероятно, по-прежнему стремится распространить контроль на всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Военное командование РФ в качестве приоритета избрало продвижение вглубь Донецкой области.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка