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Факти / Україна

Військам РФ навряд чи вдасться серйозно просунутися найближчими місяцями – британська розвідка

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія не зможе досягти поставлених цілей в Україні, також малоймовірним є те, що війська РФ зможуть серйозно просунутися найближчими місяцями.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки у Twitter.

– Малоймовірно, що російські сухопутні війська просунуться в оперативному сенсі в найближчі кілька місяців, – додали в розвідці.

У відомстві сумніваються, що наразі Росія досягне поставленої мети: вкрай малоймовірно, що ЗС РФ зараз здатні створити ефективну ударну силу, спроможну відбити ці райони.

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Крім того, у розвідці зазначили, що 8 грудня речник президента РФ Дмитро Пєсков переформулював основні цілі війни в Україні.

За його словами, однією з головних цілей Росії є “захист” жителів Донбасу та південного сходу України, а також додав, що очікується ще багато роботи зі “звільнення” цих територій.

Росія, ймовірно, як і раніше, прагне поширити контроль на всю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Військове командування РФ як пріоритет обрало просування вглиб Донецької області.

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