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Поможет справиться с дефицитом в энергосистеме: Украина получит от Еврокомиссии 30 млн LED-ламп

Бедрак Виктория, редактор ленты
Поможет справиться с дефицитом в энергосистеме: Украина получит от Еврокомиссии 30 млн LED-ламп
Фото: Pixabay

Еврокомиссия выделит средства на около 30 млн светодиодных лампочек для Украины.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Мы профинансируем около 30 млн светодиодных лампочек для Украины, – написала она.

По ее словам, когда партнерами будет направлено 50 млн таких лампочек, это позволит сэкономить 1 ГВт — годовой объем производства атомной электростанции.

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Из-за российских атак на объекты критической инфраструктуры Украины в энергосистеме страны наблюдается значительный дефицит. Во многих областях применяются аварийные и экстренные отключения света.

По состоянию на сегодняшний день, НЭК Укрэнерго предоставили лимиты потребления всем облэнерго.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети.

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Источник: Урсула фон дер Ляйен

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