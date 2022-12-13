Грудень, 13 в 17:04

Єврокомісія виділить кошти на близько 30 млн світлодіодних лампочок для України.

Про це повідомила президентка Євокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Ми профінансуємо близько 30 млн світлодіодних лампочок для України, – написала вона.

За її словами, коли партнерами буде надіслано 50 млн таких лампочок, це дозволить заощадити 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції.

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Через російські атаки на об’єкти критичної інфраструктури України в енергосистемі країни спостерігається значний дефіцит. У багатьох областях застосовуються аварійні та екстрені відключення світла.

Станом на сьогодні, НЕК Укренерго довели ліміти споживання всім обленерго.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн