Декабрь, 08 в 1:10

Энергосистема Украины может вскоре разрушиться, что приведет к гуманитарному кризису этой зимой.

Об этом предупреждает гуманитарная организация Mercy Corps, пишет Newsweek.

В понедельник Россия нанесла восьмой ракетный удар за последние восемь недель по объектам инфраструктуры, что вызвало перебои в подаче электроэнергии, и украинские власти заявили, что половина Киевской области останется без электричества в ближайшие дни. Ночью в понедельник еще несколько ракет поразили важнейшие объекты инфраструктуры в районе южного города Запорожье, сообщили официальные лица.

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Поскольку, по оценкам, 50% энергетической инфраструктуры Украины повреждено в результате непрерывных российских ракетных ударов, в Mercy Corps заявили, что “вся национальная сеть страны может разрушиться в течение нескольких недель, если атаки продолжатся”.

Зимние температуры в Украине часто колеблются от -3 °C до -20 °C, и в гуманитарной организации говорят, что города Украины “станут практически непригодными для жизни в течение следующих четырех месяцев”.

— Мы опасаемся, что, учитывая характер и интенсивность воздушных атак, а также их направленность на важнейшие объекты гражданской инфраструктуры, такие как энергосистема, в какой-то момент, если они будут продолжаться в том же темпе в течение следующих нескольких недель, энергосистема столкнется с ситуацией критического массового отказа, — сказал директор по вопросам реагирования Mercy Corps в Украине Майкл Янг.

По его словам, под массовым отказом в организации подразумевают отключение электроэнергии не на несколько часов или дней, а потенциально на несколько недель, — сказал он в интервью Newsweek.

Майкл Янг говорит, что хотя отключения обрекают миллионы людей на зиму в ледяной темноте, они имеют и другие значительные последствия, останавливая работу промышленных предприятий, что приводит к росту безработицы.

Предприятия, работающие на генераторах во время частичных отключений, также будут вынуждены повышать цены, чтобы покрыть свои расходы, что увеличивает бремя для людей, пытающихся прокормить себя.

У Корпуса милосердия есть программа денежной помощи, которая в значительной степени зависит от банковской системы, зависящей от функционирования энергоснабжения, чтобы люди могли снимать деньги.

— Все взаимосвязано. Способность больниц и клиник продолжать работу, охлаждать вакцины, хранить лекарства. Хранение продуктов питания, цепочки поставок — все это зависит от надежного энергоснабжения, — добавил он.

После атак в понедельник глава национального поставщика электроэнергии Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что у него “нет сомнений” в том, что российские военные “консультировались” с российскими энергетиками перед запуском ракет.

16 ноября Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Россия совершила 92 атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в октябре и ноябре.

Human Rights Watch заявила в понедельник, что нападения российских сил на энергетическую инфраструктуру были направлены на провоцирование “террора среди населения в нарушение законов войны”.

Старший исследователь по Украине в Human Rights Watch Юлия Горбунова предупредила, что “условия будут становиться все более опасными для жизни, в то время как Россия, похоже, намерена сделать жизнь как можно большего числа украинских граждан невыносимой”.