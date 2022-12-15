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Факти / Україна

Херсон повністю знеструмлено: окупанти гатять по об’єкту критичної інфраструктури

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Херсону 1 грудня 2022

15 грудня через ворожі обстріли Херсон повністю знеструмлено.

Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, нині триває потужний обстріл об’єкта критичної інфраструктури в Корабельному районі міста.

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– За першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі, – запевнив Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, 15 грудня російські війська повторно вдарили по центру Херсону, вбивши двох людей.

Удар прийшовся за 100 метрів від будівлі обласної військової адміністрації, яка була атакована напередодні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич

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