Стратегическая задача ВСУ – подготовиться к обострению войны в феврале-марте – Залужный

Декабрь, 15 в 16:40

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный назвал три главные стратегические задачи армии Украины в войне против России: удержание позиций, накопление ресурсов и защита неба – ПВО и ПРО.

Об этом он сообщил в интервью The Economist.

Он подчеркнул, что особенно важно удержание линии обороны. Украинские защитники не могут потерять позиции, ведь освобождать города – в десять-пятнадцать раз труднее, чем не сдавать их.

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– Наша вторая стратегическая задача – подготовиться к войне, которая может произойти в феврале. Уметь вести войну свежими силами и резервами. Наши войска все сейчас завязаны в боях, они истекают кровью. Они истекают кровью и держатся исключительно благодаря мужеству, героизму и умению своих командиров держать ситуацию под контролем, – рассказал он.

Так, создание резервов, по его словам, должно помочь сдержать агрессора. Залужный считает, что новое нападение может произойти в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – уже в конце января 2023 года.

И третья стратегическая задача – противоракетная оборона и противовоздушная оборона.