Грудень, 15 в 17:03

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist повідомив, що росіяни готують близько 200 тис. нових військових. Він висловив упевненість, що вони спробують знову напасти на Київ.

– (Необхідно, – Ред.) створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому – наприкінці січня. Вона може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, в напрямку Білорусі, не виключаю і південного напрямку, – проаналізував головнокомандувач.

Він додав, що не дивлячись на усю критику, російська мобілізація спрацювала.

– Це неправда, що їхні проблеми настільки серйозні, що ці люди не будуть боротися. Вони будуть. Велить їм цар воювати, і вони воюють. Я вивчав історію двох чеченських воєн – це було те саме, – розповів Валерій Залужний.

За його словами, навіть якщо росіяни недостатньо добре оснащені, вони все одно становлять проблему для ЗСУ.

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