РФ обстреливает Украину: какие области под ударом оккупантов
Утро 16 декабря началось с массированной ракетной атаки Украины.
По словам руководителя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, оккупанты запустили для обстрела не менее 60 ракет.
Что известно о ситуации в областях Украины, читайте в материале (дополняется).
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По предварительной информации, пострадавших нет.
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