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Факты / Україна

РФ обстреливает Украину: какие области под ударом оккупантов

Татьяна Забожко, редактор ленты

Утро 16 декабря началось с массированной ракетной атаки Украины.

По словам руководителя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, оккупанты запустили для обстрела не менее 60 ракет.

Что известно о ситуации в областях Украины, читайте в материале (дополняется).

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