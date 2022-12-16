Декабрь, 16 в 9:31

Утро 16 декабря началось с массированной ракетной атаки Украины.

По словам руководителя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, оккупанты запустили для обстрела не менее 60 ракет.

Что известно о ситуации в областях Украины, читайте в материале (дополняется).

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